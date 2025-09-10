Zukunft des Dillnerplatzes: Kinder sammeln Ideen im Plauener Rathaus

Plauen
Im Plauener Rathaus ist ein Projekt gestartet: Bei der geplanten Umgestaltung des Dillnerplatzes sollen Kinder mitreden dürfen. Baumhaus oder Seilbahn – welche Idee am Ende wohl umgesetzt wird?
Wie der Dillnerplatz in der Plauener Südvorstadt einmal aussehen könnte, dazu hatten Hortkinder schon 2024 Vorstellungskraft bewiesen. Im Rathaus fiel über ein Jahr später, am 4. September, der offizielle Startschuss für das Projekt: die Neugestaltung des Platzes. Die Fläche mitsamt Spielplatz liegt zentral – an der Herbart-Grundschule –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.