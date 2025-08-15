Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zum 30-Jährigen: Plauener Malzhaus zeigt erstmals Arbeiten aller e.o.plauen-Preisträger

Sonja Höfer und Steffi Behncke (rechts) bei der Vorbereitung der neuen Malzhaus-Ausstellung.
Sonja Höfer und Steffi Behncke (rechts) bei der Vorbereitung der neuen Malzhaus-Ausstellung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Zum 30-Jährigen: Plauener Malzhaus zeigt erstmals Arbeiten aller e.o.plauen-Preisträger
Von Peter Albrecht
Seit 1995 würdigt die Stadt Plauen in Gedenken an ihren großen Sohn Erich Ohser die Arbeit der herausragendsten Karikaturisten und Comiczeichner des Landes. Das Beste vom Besten ist jetzt im Malzhaus zu sehen.

In den nächsten rund zwei Monaten bestimmen Haupt- und Förderpreisträger des e.o.plauen-Preises das Bild in der Galerie des Plauener Malzhaus. So ist ab Samstag bis zum 7. September eine Schau anlässlich des 30-jährigen Bestehen des e.o.plauen-Preises und der zehnten Vergabe des e.o.plauen-Förderpreises zu sehen. Hier ist der Eintritt...
