Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Zum sommerlichen Siedlerfest war ganz Sorga auf den Beinen
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Tage lang wurde gefeiert. Es gab mehrere Höhepunkte.

In der Siedlung Sorga wurde am Wochenende ausgelassen gefeiert. Traditionell eröffneten die Siedler ihr Sommerfest mit dem Siedlermarsch, der 39 Strophen umfasst. Sechs Strophen brachte der Siedlerchor zu Gehör. Anschließend heizten die Schalmeienfreunde Falkenstein so richtig ein. Doch schien der halbstündige Auftritt viel zu kurz. Als die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
02.08.2025
2 min.
Plauen feiert in Sorga: Beim Siedlerfest geht die Post ab
Das traditionelle Sommerfest in der „Sorsch“ wurde Freitagabend stimmungsvoll eröffnet - 90 Helfer sind für die Gäste auf den Beinen.
Ellen Liebner
31.07.2025
1 min.
Sommerfest in der Siedlung Sorga: So wird gefeiert
Beim Sommerfest rollt wieder der Sorga-Express durch die Siedlung.
Die Siedler sind in der Stadt auch fürs Feiern bekannt. Am Freitagabend ist der Auftakt. Worauf sich Besucher alles freuen können.
Bernd Jubelt
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel