Daniela Rudert (links) und Höhlenchefin Manuela Schindler.
Daniela Rudert (links) und Höhlenchefin Manuela Schindler. Bild: Simone Zeh
Plauen
Zum Weltkindertag am Samstag: Magisches Drachenfest in Syrau
Von Simone Zeh
Auch wenn in Sachsen der Weltkindertag kein offizieller Feiertag ist: In Syrau wird am Samstag mit einem besonderen Angebot an die Kinder gedacht.

Ein Tag voller Magie, Abenteuer und Drachenpower wird versprochen: Anlässlich des Weltkindertages steigt am Samstag, 20. September, in Syrau ein großes Drachenfest. Es findet von 11 bis 17 Uhr im Höhlenpark statt. Initiiert wird das Event von Daniela Rudert, der Imbiss-Pächterin. Sie sagt: „Kommt mit in eine fantastische Welt voller Drachen,...
