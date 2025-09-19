Zum Weltkindertag am Samstag: Magisches Drachenfest in Syrau

Plauen
Auch wenn in Sachsen der Weltkindertag kein offizieller Feiertag ist: In Syrau wird am Samstag mit einem besonderen Angebot an die Kinder gedacht.
Ein Tag voller Magie, Abenteuer und Drachenpower wird versprochen: Anlässlich des Weltkindertages steigt am Samstag, 20. September, in Syrau ein großes Drachenfest. Es findet von 11 bis 17 Uhr im Höhlenpark statt. Initiiert wird das Event von Daniela Rudert, der Imbiss-Pächterin. Sie sagt: „Kommt mit in eine fantastische Welt voller Drachen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.