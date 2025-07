Zwei Autos krachen in die Leitplanke auf der Autobahn bei Weischlitz

Ein 62-Jähriger hat Verletzungen erlitten. Was war passiert?

Auf der Autobahn 72 bei Weischlitz sind am Montag, 21. Juli, zwei Verkehrsunfälle passiert. Laut Polizei krachte es zuerst gegen 12.20 Uhr. Ein 56-jähriger VW-Fahrer fuhr in Richtung Hof, als er nach der Anschlussstelle Pirk nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Schaden am Auto: etwa 14.000 Euro. Die...