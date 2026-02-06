Zwei beschädigte Autos in Plauen: Polizei sucht Zeugen

Ein Opel Astra und ein Skoda Scala wurden in Plauen beschädigt. Der entstandene Schaden ist keine Kleinigkeit. Die Ermittlungen sind im Gange.

In zwei Fällen von Unfallflucht in Plauen ermittelt die Polizei. Am Dienstag, 3. Februar, wurde ein Opel Astra auf einem Parkplatz an der Körnerstraße zwischen 9.30 und 17.30 Uhr beschädigt. Ein Auto verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von etwa 3500 Euro. Der Verursacher verschwand. Eine Frau entdeckte am Mittwoch, 4. Februar, dass...