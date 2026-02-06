MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei setzt auch auf Zeugen bei der Suche nach zwei Unfallverursachern.
Die Polizei setzt auch auf Zeugen bei der Suche nach zwei Unfallverursachern. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei setzt auch auf Zeugen bei der Suche nach zwei Unfallverursachern.
Die Polizei setzt auch auf Zeugen bei der Suche nach zwei Unfallverursachern. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Plauen
Zwei beschädigte Autos in Plauen: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Opel Astra und ein Skoda Scala wurden in Plauen beschädigt. Der entstandene Schaden ist keine Kleinigkeit. Die Ermittlungen sind im Gange.

In zwei Fällen von Unfallflucht in Plauen ermittelt die Polizei. Am Dienstag, 3. Februar, wurde ein Opel Astra auf einem Parkplatz an der Körnerstraße zwischen 9.30 und 17.30 Uhr beschädigt. Ein Auto verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von etwa 3500 Euro. Der Verursacher verschwand. Eine Frau entdeckte am Mittwoch, 4. Februar, dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
1 min.
Unfallflucht in Mylau: Seniorin offenbart sich der Polizei
Eine Unfallflüchtige hat sich bei der Polizei gemeldet.
Nach einem Unfall In Mylau meldet sich eine 79-Jährige. Ein Mercedes-Transporter wurde beschädigt. Wie hoch ist ihr Schaden?
Lutz Kirchner
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
15:20 Uhr
1 min.
Kollision in Plauen: Zwei Insassen, kein Fahrer im Skoda?
Unfall in Plauen - wieder an der Kreuzung Reißiger-/Chamissostraße.
Ein Skoda prallt gegen ein Geländer. Die Frau und der Mann im Wagen sagen, sie haben nicht am Steuer gesessen. Alkohol war im Spiel.
Lutz Kirchner
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
09:29 Uhr
2 min.
Neue Chefin im Bauordnungsamt des Vogtlandkreises
Die 37-jährige Stefanie Förster übernimmt die Stelle der Bauordnungsamtsleiterin der Kreisverwaltung.
Eine 37-jährige Architektin wechselt aus der freien Wirtschaft in die Verwaltung. Für ihre neue Stelle hat die vierfache Mutter ein großes Bauunternehmen verlassen.
Swen Uhlig
Mehr Artikel