Zwei Hamburger im Vogtland: Spannende Ausstellung öffnet am Samstag im Plauener Malzhaus

Jens Kappenberg und Thorsten Boehm aus der Hansestadt stellen ab Samstagabend in der Galerie des Malzhauses ihre Bilder aus. Die beiden Künstler ergänzen sich mit ihren überaus sehenswerten Arbeiten.

Als Thorsten Boehm vor sieben Jahren an einer Schau zum Thema Mauerfall im Malzhaus teilgenommen hat, kam ihm die Idee zu einer größeren Ausstellung in Plauen. Die ist jetzt mit seinem Künstlerkollegen aus Hamburg, Jens Kappenberg, zustande gekommen. Zu dieser Runde der Hanseaten gesellt sich am Samstag zur Vernissage dann noch ein dritter...