Regionale Nachrichten und News
  • Zwischen Weischlitz und Gera fahren bis Mitte Dezember keine Züge: Das ist der Grund

Ein Triebwagen der Vogtlandbahn.
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn.
Ein Triebwagen der Vogtlandbahn. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Plauen
Zwischen Weischlitz und Gera fahren bis Mitte Dezember keine Züge: Das ist der Grund
Redakteur
Von Sabine Schott
Wer derzeit in Richtung Thüringen mit der Vogtlandbahn fahren will, muss sich auf Einschnitte und Umwege gefasst machen. Auch ins obere Vogtland verkehren teils Ersatzbusse.

Bahnreisende müssen sich bei Fahrten von und nach Thüringen aktuell auf umfassende Änderungen einstellen, denn zwischen Weischlitz und Gera fahren bis Mitte Dezember keine Züge: Die Linie RB 4 zwischen Gera Hauptbahnhof – Greiz – Weischlitz sowie am Wochenende bis nach Adorf im oberen Vogtland falle wegen Bauarbeiten an der Signaltechnik...
