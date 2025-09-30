Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung

Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung.
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung. Bild: Gerd Betka
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung.
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Vulkan bei Hauptmannsgrün bis zu einer Guinness-Rekord-Pyramide spannt sich der Bogen auf 208 Seiten. Dazu gesellen sich Jubiläen, Personen, Mundart, Kindermund und Gedichte.

Wie ein Tempel aus purem Gold reckt er sich empor - der Wasserturm auf dem Titel des soeben erschienenen Heimatkalenders 2026 für Reichenbach und Umgebung. Fotografiert von Carsten Steps. Das Reichenbacher Wahrzeichen feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wolfgang Richter erinnert an die Geschichte des Bauwerks, das 1926 im Stil der...
