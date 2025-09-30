100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung

Vom Vulkan bei Hauptmannsgrün bis zu einer Guinness-Rekord-Pyramide spannt sich der Bogen auf 208 Seiten. Dazu gesellen sich Jubiläen, Personen, Mundart, Kindermund und Gedichte.

Wie ein Tempel aus purem Gold reckt er sich empor - der Wasserturm auf dem Titel des soeben erschienenen Heimatkalenders 2026 für Reichenbach und Umgebung. Fotografiert von Carsten Steps. Das Reichenbacher Wahrzeichen feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wolfgang Richter erinnert an die Geschichte des Bauwerks, das 1926 im Stil der...