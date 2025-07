110-Kilovolt-Trasse: Schwerer Fels macht es in Rotschau teuer

Die Bürgerinitiative hat ihre Forderung nach Erdverkabelung durchgesetzt. Mitnetz Strom lud am Mittwoch auf die Baustelle ein. Warum die Talstraße ab Ende Juli drei Wochen gesperrt werden muss.

Mehr als neun Jahre ist es her, dass sich Rotschauer Bürger am 8. Februar 2016 an der Ecke Talstraße/Kreuzholzstraße trafen. Was die von der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom, kurz Mitnetz Strom, geplante neue 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung zwischen Reichenbach und Oberplanitz anging, forderten sie eine Erdverkabelung. Zumindest in den...