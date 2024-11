15.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall in Reichenbach

Die Beteiligten hatten Glück im Unglück: Sie blieben unverletzt

Glimpflich ausgegangen für die Beteiligten ist ein schwerer Unfall, in den drei Fahrzeuge involviert waren, am Montagfrüh in Reichenbach. Es entstand allerdings enormer Sachschaden in fünfstelliger Euro-Höhe. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war gegen 7.40 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Skoda auf der Friedensstraße auf den Ford einer...