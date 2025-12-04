15- und 16-Jähriger stürzen mit Roller und Moped in Netzschkau

Die Fahrbahn war rutschig, so die Polizei. Das hatte einen besonderen Grund.

Die Polizei ist am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 9.20 Uhr zu einem Unfall nach Netzschkau geeilt. Ein 15-Jähriger war mit seinem Roller in einer Linkskurve auf der Straße der Einheit gestürzt. Ein 16-Jähriger auf einer Simson fuhr direkt dahinter, bremste und stürzte ebenfalls. Die Fahrbahn war laut Polizei rutschig. Beide Jugendlichen wurden...