Die Polizei eilte zu einen Unfall nach Netzschkau.
Die Polizei eilte zu einen Unfall nach Netzschkau.
Reichenbach
22-Jähriger und 23-Jähriger bei Unfall in Netzschkau verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Autos der Männer sind zusammengestoßen. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Menschen haben am Mittwoch, 6. August, in Netzschkau bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 18.30 Uhr passiert. Ort des Geschehens war die Schützenstraße. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw Mini vom Straßenrand in den fließenden...
