27-Jährige attackierte in Reichenbach Polizisten

Die Frau hatte zuerst in einem Lokal randaliert.

Eine 27-jährige Frau hat am Donnerstag, 6. März, in Reichenbach Polizeibeamte beleidigt und angegriffen. Das hat die Polizei berichtet. Der Vorfall passierte kurz vor 20 Uhr. Zuerst randalierte die Frau in einem Lokal an der Straße Kleiner Anger. Die hinzugeeilten Beamten versuchten am Ort des Geschehens, mit der Frau zu sprechen. Wie die...