MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Unfall in Brunn.
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Unfall in Brunn. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Unfall in Brunn.
Die Polizei setzt auf Hinweise zu einem Unfall in Brunn. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Reichenbach
37-Jährige bei Unfall in Brunn verletzt - Verursacher verschwunden
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Autofahrerin war mit ihrem Skoda auf der Dr.-Eckener-Straße unterwegs. Was dann geschehen ist.

Eine 37-Jährige hat am Dienstag, 6. Januar, im Reichenbacher Ortsteil Brunn bei einer Vollbremsung Verletzungen erlitten. Sie war mit ihrem Skoda auf der Dr.-Eckener-Straße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer ihr an der Schönbacher Straße die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie stark bremsen und wurde dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
1 min.
Mann will in Falkenstein einen Unfallfahrer stoppen - vergeblich
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfallflüchtigen.
Ein dunkler Wagen war gegen einen Opel Corsa gestoßen. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
10.12.2025
1 min.
Zwei Simson-Mopeds aus Schuppen in Heinsdorfergrund gestohlen
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Diebstahl von Simson-Mopeds.
Eines der Zweiräder war fahrbereit, das andere nicht. Wie groß der Wert der Beute ist.
Lutz Kirchner
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel