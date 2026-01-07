37-Jährige bei Unfall in Brunn verletzt - Verursacher verschwunden

Reichenbach
Die Autofahrerin war mit ihrem Skoda auf der Dr.-Eckener-Straße unterwegs. Was dann geschehen ist.
Eine 37-Jährige hat am Dienstag, 6. Januar, im Reichenbacher Ortsteil Brunn bei einer Vollbremsung Verletzungen erlitten. Sie war mit ihrem Skoda auf der Dr.-Eckener-Straße unterwegs, als ein unbekannter Autofahrer ihr an der Schönbacher Straße die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie stark bremsen und wurde dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.