46-jähriger Autofahrer bei Unfall in Reichenbach verletzt

Reichenbach
Der Mann sieht zudem einem Ermittlungsverfahren entgegen. Auch gegen den Unfallgegner wird ein Vorwurf erhoben.
Ein 46-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag, 15. Dezember, in Reichenbach verletzt worden. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer bog gegen 8.40 Uhr auf der Cunsdorfer Straße nach links in den Ruppelteweg ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des BMW. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der BMW prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beim BMW-Fahrer wurde ein...
