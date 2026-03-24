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Die Polizei hat über einen Unfall in Reichenbach berichtet.
Die Polizei hat über einen Unfall in Reichenbach berichtet. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Die Polizei hat über einen Unfall in Reichenbach berichtet.
Die Polizei hat über einen Unfall in Reichenbach berichtet. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Reichenbach
71-jährige Fußgängerin in Reichenbach stößt mit Fahrradfahrerin zusammen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Seniorin und Radfahrerin stoßen zusammen: Beide erleiden leichte Verletzungen. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Frauen haben infolge eines Verkehrsunfalls in Reichenbach leichte Verletzungen erlitten. Betroffen waren eine Fußgängerin und eine Radfahrerin. Darüber hat die Polizei berichtet. Die Unfallstelle lag auf der Burgstraße. Beim Überqueren der Burgstraße achtete die 71-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt zu Fuß unterwegs war, nicht auf den...
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