80. Jahrestag der Befreiung: Kranzniederlegung in Reichenbach

Die Stadt lädt für den 8. Mai zum Gedenken an der Kriegsgräberstätte Am Bürgerholz ein.

Am Donnerstag, 8. Mai, findet um 10 Uhr an der Kriegsgräberstätte Reichenbach, Am Bürgerholz, anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus eine Kranzniederlegung statt. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Sie verweist darauf, dass dort jährlich am 8. Mai anlässlich der Beendigung der faschistischen...