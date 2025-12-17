85-jähriger Autofahrer verursacht in Reichenbach größeren Auffahrunfall

Reichenbach
Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Eine Autofahrerin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.
Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach entstanden. An einer Ampel auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße war es am Dienstagnachmittag zu dem Auffahrunfall gekommen, in den drei Autos verwickelt wurden. Darüber berichtete die Polizei am Mittwoch. Unfallverursacher war ein 85-jähriger Autofahrer. Er hatte offenbar die an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.