85 Jahre Reichspogromnacht: Was Reichenbacher Schüler dem Vergessen entgegensetzen

Zehntklässler des Goethe-Gymnasiums haben am Donnerstag die Tour zu den Stolpersteinen ausgestaltet, die in der Stadt an in der Nazizeit ermordete und vertriebene Juden erinnern.

85 Jahre ist es her, dass in der Reichspogromnacht auch in Reichenbach im Vogtland der Rassenwahn der Nazis in offene, organisierte Gewalt gegen Juden umschlug. 1933 lebten 28 jüdische Bürger in der Stadt: Händler, Vertreter, Unternehmer. Am 9. November 1938 wurden sie in die Polizeiwache im Rathaus gebracht, bedroht und misshandelt.... 85 Jahre ist es her, dass in der Reichspogromnacht auch in Reichenbach im Vogtland der Rassenwahn der Nazis in offene, organisierte Gewalt gegen Juden umschlug. 1933 lebten 28 jüdische Bürger in der Stadt: Händler, Vertreter, Unternehmer. Am 9. November 1938 wurden sie in die Polizeiwache im Rathaus gebracht, bedroht und misshandelt....