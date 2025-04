Ab 17. März wird die B 94 bei Reichenbach zur Einbahnstraße

Die Fahrbahn zwischen Ortsumgehung und Gewerbering wird bis Mitte Mai erneuert. Ab Mitte Juni kommt die B 173 nordöstlich von Reichenbach dran.

An den Bundesstraßen bei Reichenbach stehen in diesem Jahr weitere Bauarbeiten an. Nach der 2024 erfolgten Deckenerneuerung auf der Ortsumgehung und dem 1. Bauabschnitt der B 94 zwischen Annenplatz und Ortsumgehung, sollen 2025 der 2. Bauabschnitt der B 94 zwischen Ortsumgehung und Gewerbering ebenso wie am anderen Ende der Ortsumgehung die B 173...