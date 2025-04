Abstimmen mit der Kippe: Reichenbach bekommt Ballot-Bin-Automaten

Neben dem Neuberinhaus wird ein kleiner lauschiger Platz verschönert. Kinder sollen unten anderem einen Papierkorb mit flotten Sprüchen versehen. Aber wo kommen die Zigaretten ins Spiel?

Die gelben Bänke neben dem Neuberinhaus haben sich sehr bewährt. So die Einschätzung von Hausherr Severin Zähringer. „Dort sitzen Schüler, Spaziergänger oder auch Vereinsmitglieder vor den Proben, nach den Proben oder in einer Probenpause. Gerade am Nachmittag, wenn die Sonne rumkommt, ist es dort sehr schön.“ Die drei Sitzmöbel waren...