Achtung, neue Betrugsmasche im Vogtland: Falsche Sex-Rechnungen aus Tschechien

Reichenbach
Die Scham wird zur Waffe der Betrüger, die in Reichenbach mit erfundenen Forderungen Kasse machen.
Die Verbraucherzentrale warnt vor Trickbetrug: Einige Reichenbacher haben jüngst Post von einer mutmaßlich tschechischen Firma bekommen, die von ihnen 90 Euro für angeblich erbrachte sexuelle Dienstleistungen forderte. Das Geld sollte auf ein Konto in Prag überwiesen oder in bar an eine Post Office Box gesendet werden. „Die Betroffenen waren...
