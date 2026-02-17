MENÜ
Mit falschen Sex-Rechnungen wollen Betrüger im Vogtland Kasse machen.
Mit falschen Sex-Rechnungen wollen Betrüger im Vogtland Kasse machen.
Reichenbach
Achtung, neue Betrugsmasche im Vogtland: Falsche Sex-Rechnungen aus Tschechien
Von Daniela Hommel-Kreißl
Die Scham wird zur Waffe der Betrüger, die in Reichenbach mit erfundenen Forderungen Kasse machen.

Die Verbraucherzentrale warnt vor Trickbetrug: Einige Reichenbacher haben jüngst Post von einer mutmaßlich tschechischen Firma bekommen, die von ihnen 90 Euro für angeblich erbrachte sexuelle Dienstleistungen forderte. Das Geld sollte auf ein Konto in Prag überwiesen oder in bar an eine Post Office Box gesendet werden. „Die Betroffenen waren...
