Akku eines E-Scooters explodiert: Zuhause von fünfköpfiger Familie im Vogtland unbewohnbar

Sonntagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Limbach im Vogtland zu einer Explosion. Jetzt ist das Zuhause einer Familie unbewohnbar. Doch im Ort lief eine Spendenaktion für die Familie an.

Trubel in der Gaststätte. 90 Gäste warten Ostermontag auf ihr Mittagessen, plaudern und lachen. Am Tresen steht ein Paar, das wirkt, als bekomme es von all dem nur Bruchstücke mit. Ihr Blick ist traurig, wirkt abwesend. Eine 40 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Mann.