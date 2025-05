Aktion für 4. und 5. Klassen in Reichenbach: Warum Lesen cool ist

Die Klasse 5b der Oberschule Netzschkau hat am Freitag das Neuberinhaus und die Vogtländische Buchhandlung besucht. Die Mädchen und Jungen bekamen einen Comicroman geschenkt.

Was ist eigentlich cool? „Wenn jemand gut Fußball spielen kann“, sagte ein Junge aus der 5b der Oberschule Netzschkau, die am Freitagvormittag in die Vogtländische Buchhandlung nach Reichenbach gekommen war. „Und sonst?“, wollte Buchhändlerin Kerstin Ullrich wissen. Schulterzucken. „Dann ist das Buchgeschenk, dass ihr alle heute...