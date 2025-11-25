Alarm am Abend in Reichenbach: Junge Feuerwehrleute meistern knifflige Rettungsaufgaben

Reichenbach
Mit Sirene und Blaulicht ist die Feuerwehr nach Oberreichenbach ausgerückt - im Rahmen einer Abschlussübung.
Ein Feuerwehreinsatz am Dienstagabend hat in Teilen von Reichenbach für Aufsehen gesorgt. Ziel der mit Sirene und Blaulicht 18.26 Uhr ausgerückten Fahrzeuge aus der Reichenbacher Wache und der Ortsteilwache Brunn war ein Firmengelände unweit der Oberreichenbacher Dittesschule.
