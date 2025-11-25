Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Verletzte Personen im Wageninneren - das Autodach wird von der Karosse getrennt.
Bild: Feuerwehr Jan Cibis
Verletzte Personen im Wageninneren - das Autodach wird von der Karosse getrennt.
Bild: Feuerwehr Jan Cibis
Reichenbach
Alarm am Abend in Reichenbach: Junge Feuerwehrleute meistern knifflige Rettungsaufgaben
Von Gerd Möckel
Mit Sirene und Blaulicht ist die Feuerwehr nach Oberreichenbach ausgerückt - im Rahmen einer Abschlussübung.

Ein Feuerwehreinsatz am Dienstagabend hat in Teilen von Reichenbach für Aufsehen gesorgt. Ziel der mit Sirene und Blaulicht 18.26 Uhr ausgerückten Fahrzeuge aus der Reichenbacher Wache und der Ortsteilwache Brunn war ein Firmengelände unweit der Oberreichenbacher Dittesschule.
