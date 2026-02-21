MENÜ
Das Alaunwerk in Mühlwand hat wieder geöffnet.
Das Alaunwerk in Mühlwand hat wieder geöffnet. Bild: Carsten Steps/Archiv
Das Alaunwerk in Mühlwand hat wieder geöffnet.
Das Alaunwerk in Mühlwand hat wieder geöffnet. Bild: Carsten Steps/Archiv
Reichenbach
Alaunwerk wieder regulär geöffnet – Was Besucher wissen müssen
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Alaunwerk in Mühlwand konnte nicht begangen werden. Wie es dazu kam und wann Interessierte jetzt wieder zu Besuchern werden können.

Das Besucherbergwerk Alaunwerk in Mühlwand hat wieder zu den regulären Zeiten für die Besucher geöffnet. Das teilte die Pressestelle der Stadt Reichenbach mit. Hintergrund für die Schließung war der starke Frost. Den Boden zu begehen, wäre laut Pressestelle zu gefährlich gewesen. Das Alaunwerk ist an Samstagen und Sonntagen jeweils von 13...
