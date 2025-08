Als unartige Kinder im Vogtland auf die Eselsbank mussten: Schulleiterin stellt zum Neumarker Ortsjubiläum Kurioses zusammen

Die Neumarker Schulleiterin Simone Dürbeck baut für die 800-Jahr-Feier im Ort einen Teil des eingelagerten Schulmuseums im Kantorat auf. Damit kehren einige Exponate an ihren Ursprungsort zurück.

Wer zur 800-Jahr-Feier von Neumark das Kantorat besucht, sollte zuerst tief einatmen. Bei älteren Jahrgängen weckt der Geruch des Raumes Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Jüngeren Besuchern wird er fremd vorkommen, denn so riecht heute keine Schule mehr. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass die aufgestellten Holzbänke in Schulräumen...