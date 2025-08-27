An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt

Reichenbach
Frank Kirschbaum ist in Reichenbach als Oldtimer-Fan und Papageien-Flüsterer bekannt. Jetzt hat er erstmalig die Tore zum Sommersitz der Familie geöffnet - Einblicke in eine „irre schöne“ Kulisse.
Diese Shell-Tankstelle am Reichenbacher Mosraberg taucht sogar auf Google Maps auf. Das hat schon zu überraschenden Besuchen am Sommersitz von Familie Kirschbaum geführt. „Laster, die nicht mehr wenden konnten. Einer kam im Auto mit dem letzten Tropfen Sprit an, dann ging der Motor aus. Doch Benzin gibt‘s hier natürlich nicht“, erzählt...
