Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt

Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt.
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt. Bild: Gerd Möckel
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt.
Hier legt der Meister noch Hand an. Frank Kirschbaum an der Zapfsäule seiner Shell-Tankstelle. Die hat sogar einen Google-Eintrag, was gelegentlich für Überraschungen sorgt. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
An dieser Shell-Tankstelle in Reichenbach gibt’s kein Benzin - aber ein Ehepaar, das seinen Traum lebt
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frank Kirschbaum ist in Reichenbach als Oldtimer-Fan und Papageien-Flüsterer bekannt. Jetzt hat er erstmalig die Tore zum Sommersitz der Familie geöffnet - Einblicke in eine „irre schöne“ Kulisse.

Diese Shell-Tankstelle am Reichenbacher Mosraberg taucht sogar auf Google Maps auf. Das hat schon zu überraschenden Besuchen am Sommersitz von Familie Kirschbaum geführt. „Laster, die nicht mehr wenden konnten. Einer kam im Auto mit dem letzten Tropfen Sprit an, dann ging der Motor aus. Doch Benzin gibt‘s hier natürlich nicht“, erzählt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
19.06.2025
3 min.
Oldtimer-Schätze in der Horch-Fabrik sorgen für Dolce Vita-Feeling im Vogtland
Ein bisschen Dolce Vita an der Horch-Fabrik in Reichenbach - mit Fulda-Mobil und Kabinenroller.
Im Ausstellungs-Pavillon der Awo Reichenbach versprühen ab sofort zwei schnittige Sammlerstücke den Charme der 50er-Jahre - ein Fulda-Mobil und ein Messerschmitt-Kabinenroller.
Gerd Möckel
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
04.08.2025
3 min.
Start in Reichenbach: Stadtwerke-App bietet die Heimat in der Hosentasche
Kerstin Müller, Franziska Pöhland und Janko Rynduch präsentieren die neue App.
„Mein Reichenbach & Vogtland“ kann seit Montag offiziell aus den App-Stores heruntergeladen werden. Das Programm ist weit mehr als nur ein Kundenportal. Auch Vandalismus kann man jetzt melden.
Gerd Betka
Mehr Artikel