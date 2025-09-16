Anmeldezahlen in Reichenbacher Berufsschule auf Rekordniveau - „starker Ausbildungswille der Unternehmen“

Am BSZ Reichenbach haben 114 Kältetechnik-Azubis ihre Ausbildung aufgenommen. Auch die Zahlen in anderen Berufen schnellen nach oben.

Nimmt man die neuen Zahlen am Beruflichen Schulzentrum Reichenbach als Indikator für die Stimmung in der Wirtschaft, kann die als durchaus hoffnungsvoll gelten. 114 neue Kältetechnik-Azubis bedeuten eine Steigerung zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent. Mehr Berufsstarter des Metiers hatte es lediglich 2007 gegeben (127). „Rekordniveau, damit...