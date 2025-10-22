Apfel-Schwemme: Kelterei im Vogtland erlebt ein überragendes Jahr

Die Autos stehen an der Sammelstelle in Mylau Schlange. 1800 Tonnen haben die Kunden bereits zur Lohnmost abgegeben. Sie erhalten dafür verbilligten Saft. Warum auch die Pressrückstände begehrt sind.

Es ist Apfelsaison. Und die läuft hervorragend. In der Kelterei Mylau haben die fünf Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Bernd Beer, Vorstandschef der Genossenschaftskelterei, sagt: „Das ist ein ungewöhnlich gutes Apfeljahr. Vor allem wenn man bedenkt, dass 2024 so gut wie gar nichts ging. Die Kälte während der Blüte führte damals dazu,...