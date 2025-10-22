Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Manfred Kahlfeld aus Plauen hat in diesem Herbst schon zum dritten Mal Äpfel nach Mylau gefahren. Hier kippt er nach dem Wiegen eine Stiege mit Boskop-Äpfeln in die Betonmiete.
Manfred Kahlfeld aus Plauen hat in diesem Herbst schon zum dritten Mal Äpfel nach Mylau gefahren. Hier kippt er nach dem Wiegen eine Stiege mit Boskop-Äpfeln in die Betonmiete. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Apfel-Schwemme: Kelterei im Vogtland erlebt ein überragendes Jahr
Redakteur
Von Gerd Betka
Die Autos stehen an der Sammelstelle in Mylau Schlange. 1800 Tonnen haben die Kunden bereits zur Lohnmost abgegeben. Sie erhalten dafür verbilligten Saft. Warum auch die Pressrückstände begehrt sind.

Es ist Apfelsaison. Und die läuft hervorragend. In der Kelterei Mylau haben die fünf Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Bernd Beer, Vorstandschef der Genossenschaftskelterei, sagt: „Das ist ein ungewöhnlich gutes Apfeljahr. Vor allem wenn man bedenkt, dass 2024 so gut wie gar nichts ging. Die Kälte während der Blüte führte damals dazu,...
