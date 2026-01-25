Après-Ski-Party tobt im Vogtland: Brockauer Bürgerhaus bewährt sich als Party-Piste

Die Netzschkauer Musikanten bliesen bei feuchtfröhlicher Winter-Fete zur Attacke

Eine wilde Après-Ski-Party erlebten Partygäste des Vogtlandes am Samstag im Brockauer Bürgerhaus. Vergnügungssüchtige und selbsternannte Pisten-Helden feierten ausgelassen bis weit in die Nacht. Als die Sause schon am Kochen war, gaben die Netzschkauer Musikanten als Überraschungsgäste nochmal richtig Vollgas. Nicht nur Skibrillenträger...