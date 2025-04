Auf ein Auto eingetreten: Treiben Moped-Rowdys im Vogtland ihr Unwesen?

Unterheinsdorf, Reichenbach - aber wohl auch in Schönfels: In verschiedenen Orten in der Region sollen sich Mopedfahrer extrem daneben benommen haben. Was die Polizei schon weiß.

Am Gemeindezentrum in Oberheinsdorf soll die Lage eskaliert sein. Eine Gruppe von rund zwölf Mopedfahrern kesselte offenbar ein Auto ein, schlug auf den Spiegel des Wagens und öffneten sogar die Autotür. „Sie ließen erst ab, als meine Großeltern ein Privatgrundstück befuhren“, teilte ein Angehöriger in einer Facebookgruppe mit. Passiert... Am Gemeindezentrum in Oberheinsdorf soll die Lage eskaliert sein. Eine Gruppe von rund zwölf Mopedfahrern kesselte offenbar ein Auto ein, schlug auf den Spiegel des Wagens und öffneten sogar die Autotür. „Sie ließen erst ab, als meine Großeltern ein Privatgrundstück befuhren“, teilte ein Angehöriger in einer Facebookgruppe mit. Passiert...