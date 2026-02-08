Auftakt für Puppenspielfest auf Burg Mylau: Kann Puppentheater heute noch Familien begeistern?

Am Samstag begann das 32. Puppenspielfest auf Burg Mylau. Eine Woche lang können verschiedene Vorstellungen besucht werden. Doch schon jetzt stehen die Veranstalter vor einem Rätsel.

2026 ist kein Jahr, bei dem die Karten für das Puppenspielfest auf Burg Mylau ausverkauft sind. „Es ist etwas mau", sagt Ina Goldhardt vom Förderverein, der das Fest zusammen mit dem Verein Futurum Vogtland veranstaltet. Nur vier Kindergärten sind angemeldet. Lediglich für den Mittwoch gibt es mehr Reservierungen als sonst. Da kommt...