Aus Israel zurück in Vogtland: Was Reisende im gelobten Land erlebten

Die Israelreisenden, die mit Werner Hartstock ins Gelobte Land flogen, haben alle etwas zurückgelassen: Spenden, unfertige Projekte, neue Ideen, Koffer, ein Stück Herz. Einer ist schon wieder dort.

Sally Ido ist nach Reichenbach zurückgekehrt. Sie hat in Israel Aktivitäten der Deutschen organisiert und mit Besuchen bei der Familie und bei Freunden kombiniert. Nicht alles funktionierte so, wie es im Vorfeld geplant war. Doch die Israelin löste jedes Problem so pragmatisch, wie das alle Israelis tun. Jammern ist ihnen fremd. Selbst an dem...