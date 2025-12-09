Ausstellung im Reichenbacher Neuberinhaus: von leisen und lauten Stärken

Reichenbach
Der Verein Kunsthalle zeigt im Foyer des Neuberinhauses die Ausstellung Leise Lautstärken mit Kunst von Horst Sakulowski und Gerd Kaden. Ein Blick mehr auf die Kunstwerke lohnt sich.
Bis zum 9. Januar ist im Reichenbacher Neuberinhaus eine Ausstellung zu sehen, die sich Frank Lorenz vom Verein Kunsthalle Vogtland schon lange gewünscht hat. Sie vereint Grafiken und Zeichnungen von Horst Sakulowski mit Plastiken von Gerd Kaden. „Das ist eine der anspruchsvollsten Ausstellungen, die wir je hatten. Horst Sakulowski greift als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.