Ausverkauf im Lengenfelder „Onkel Fritz“-Geschäft: „Die Genossenschaft ist zwar Geschichte, aber unsere Idee lebt weiter“

Die Vorstände des Laden-Betreibers Genossenschaft Machbarschaft sind ab sofort Liquidatoren. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht.

Im Lengenfelder Genossenschafts-Laden „Onkel Fritz“ läuft seit Montag der Abverkauf. Alles, was in den zuletzt bereits gelichteten Regalen steht, muss raus. Ziel des Abverkaufs ist es, die Warenbestände im Volumen von etwa 7000 Euro in klingende Münze zu verwandeln. Das ist ein Ergebnis der Generalversammlung des Laden-Betreibers...