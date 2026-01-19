MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Ausverkauf im Lengenfelder „Onkel Fritz“-Geschäft: „Die Genossenschaft ist zwar Geschichte, aber unsere Idee lebt weiter“

Abstimmung in der Generalversammlung des Laden-Betreibers Machbarschaft Lengenfeld. 50 der 146 Mitglieder der Genossenschaft waren im Saal des Stadtleben-Vereins anwesend.
Abstimmung in der Generalversammlung des Laden-Betreibers Machbarschaft Lengenfeld. 50 der 146 Mitglieder der Genossenschaft waren im Saal des Stadtleben-Vereins anwesend. Bild: Gerd Möckel
Die Gastgeber der Generalversammlung hatten mit der Versorgung der Gäste alle Hände voll zu tun - vorn Vereinschef Torsten Reichel.
Die Gastgeber der Generalversammlung hatten mit der Versorgung der Gäste alle Hände voll zu tun - vorn Vereinschef Torsten Reichel. Bild: Gerd Möckel
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Im Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr hielt sie fest: Viele Mitglieder haben das Genossenschafts-System nicht verstanden und umgesetzt.
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Im Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr hielt sie fest: Viele Mitglieder haben das Genossenschafts-System nicht verstanden und umgesetzt. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Abstimmung in der Generalversammlung des Laden-Betreibers Machbarschaft Lengenfeld. 50 der 146 Mitglieder der Genossenschaft waren im Saal des Stadtleben-Vereins anwesend.
Abstimmung in der Generalversammlung des Laden-Betreibers Machbarschaft Lengenfeld. 50 der 146 Mitglieder der Genossenschaft waren im Saal des Stadtleben-Vereins anwesend. Bild: Gerd Möckel
Die Gastgeber der Generalversammlung hatten mit der Versorgung der Gäste alle Hände voll zu tun - vorn Vereinschef Torsten Reichel.
Die Gastgeber der Generalversammlung hatten mit der Versorgung der Gäste alle Hände voll zu tun - vorn Vereinschef Torsten Reichel. Bild: Gerd Möckel
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Im Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr hielt sie fest: Viele Mitglieder haben das Genossenschafts-System nicht verstanden und umgesetzt.
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens. Im Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr hielt sie fest: Viele Mitglieder haben das Genossenschafts-System nicht verstanden und umgesetzt. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Reichenbach
Ausverkauf im Lengenfelder „Onkel Fritz“-Geschäft: „Die Genossenschaft ist zwar Geschichte, aber unsere Idee lebt weiter“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vorstände des Laden-Betreibers Genossenschaft Machbarschaft sind ab sofort Liquidatoren. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht.

Im Lengenfelder Genossenschafts-Laden „Onkel Fritz“ läuft seit Montag der Abverkauf. Alles, was in den zuletzt bereits gelichteten Regalen steht, muss raus. Ziel des Abverkaufs ist es, die Warenbestände im Volumen von etwa 7000 Euro in klingende Münze zu verwandeln. Das ist ein Ergebnis der Generalversammlung des Laden-Betreibers...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
5 min.
Lengenfelder Genossenschafts-Laden: „Es wäre schön, wenn auch die Genossenschafts-Mitglieder hier einkaufen würden.“
Harmonieren prächtig: Genossenschafts-Vorstand Gabriela Krauthahn (rechts) und das neue Gesicht im Lengenfelder „Onkel Fritz“, Cordula Mikasch.
Der „Onkel Fritz“-Laden hatte zuletzt arg zu kämpfen. Dank eines Glücksfalls geht‘s wieder bergauf – mit neuer Frontfrau und Bewegung hinter den Kulissen.
Gerd Möckel
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
13.01.2026
2 min.
Lengenfelder „Onkel Fritz“-Laden steht wohl auf der Kippe
„Machbarschaft“-Vorstand Gabriela Krauthahn gehört zu den Gesichtern des Ladens.
Die Betreiber-Genossenschaft lädt zur Mitgliederversammlung ein. Vorstand und Aufsichtsrat halten sich zur Tagesordnung bedeckt.
Gerd Möckel
Mehr Artikel