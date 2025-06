Auto in Reichenbach gerammt - Verursacher weg

Ein Mann hat das beobachtet und einen Zettel am beschädigten Auto hinterlassen. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der am Mittwoch in Reichenbach passiert ist. Der Fahrer ist verschwunden, ohne seinen Pflichten zum Begleichen des Schadens nachzukommen, berichtete die Polizei. Eine Frau hatte ihren schwarzen Hyundai zwischen 9.53 und 12.45 Uhr an der Marktstraße geparkt. Der unbekannte Autofahrer stieß mit...