Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen eines Unfalls war am Montagmittag ein Straße in Neumark gesperrt.
Wegen eines Unfalls war am Montagmittag ein Straße in Neumark gesperrt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Wegen eines Unfalls war am Montagmittag ein Straße in Neumark gesperrt.
Wegen eines Unfalls war am Montagmittag ein Straße in Neumark gesperrt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Reichenbach
Auto kommt in Neumark von der Straße ab und landet auf dem Dach
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine junge Autofahrerin ist am Montagmittag verunglückt. Sie musste ins Krankenhaus.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmittag in Neumark gegeben. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war gegen 12.50 Uhr im Ortsteil Schönbach aus noch ungeklärter Ursache eine 24-Jährige mit ihrem Citroen von der Neumarker Straße abgekommen. Die junge Frau war in Richtung Reuth unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach rechts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
22.10.2025
1 min.
Neumark: Zwei Personen – darunter ein Kind – bei Unfall schwer verletzt
Zu einem Unfall mit Personenschaden wurde die Polizei nach Neumark gerufen.
An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro, heißt es von der Polizei.
Jens Arnold
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
07.11.2025
1 min.
Neumark: Ehre für einen Vogtländer für viele Stunden Ehrenamt
Bürgermeister Sven Köpp (re.) ehrt Frank Riedel für sein ehrenamtliches Engagement.
Für sein außerordentliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Neumark wurde Frank Riedel geehrt. Die Feuerwehr ist nicht das einzige Ehrenamt.
Petra Steps
Mehr Artikel