Auto kommt in Neumark von der Straße ab und landet auf dem Dach

Reichenbach
Eine junge Autofahrerin ist am Montagmittag verunglückt. Sie musste ins Krankenhaus.
Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagmittag in Neumark gegeben. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war gegen 12.50 Uhr im Ortsteil Schönbach aus noch ungeklärter Ursache eine 24-Jährige mit ihrem Citroen von der Neumarker Straße abgekommen. Die junge Frau war in Richtung Reuth unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach rechts...
