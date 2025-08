Autodiebe scheitern in Heinsdorfergrund

Die Täter hatten sich auf einem Firmengelände zu schaffen gemacht. Warum sie ohne Beute flüchteten.

In Unterheinsdorf, Ortsteil von Heinsdorfergrund, sind zwischen Freitag, 25. Juli, und Montag, 28. Juli, Autodiebstähle fehlgeschlagen, so die Polizei. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Fiat Doblo auf einem Firmengelände am Kalten Feld. Beim Versuch, das Auto mit einem Schlüssel zu starten, brach dieser ab. Der Schaden: etwa 500...