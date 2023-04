Autofahrer fährt gegen Telefonmast

Lengenfeld.

Bei einem Unfall im Lengenfelder Ortsteil Wolfspfütz ist am späten Sonntagabend hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-jähriger VW-Fahrer auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Lengenfeld aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto gegen einen Telefonmast gestoßen. Anschließend geriet es einen drei Meter tiefen Abhang hinunter und kam nach circa 50 Metern zum Stehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. (us)