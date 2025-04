Autos nach Unfall im Vogtland nicht mehr fahrbereit

In Limbach sind am Samstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Was war die Ursache?

Bei einem Verkehrsunfall in Limbach sind am Freitag zwei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, fuhr ein 42-Jähriger im Ortsteil Mühlwand mit seinem Fiat gegen 14.40 Uhr auf der Straße der Einheit von Netzschkau kommend in Richtung Buchwald. An... Bei einem Verkehrsunfall in Limbach sind am Freitag zwei Autos so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, fuhr ein 42-Jähriger im Ortsteil Mühlwand mit seinem Fiat gegen 14.40 Uhr auf der Straße der Einheit von Netzschkau kommend in Richtung Buchwald. An...