Ohne schnelle und aktuelle Hard- und Software wäre Tafel-Chefin Beate Werner aufgeschmissen.
Ohne schnelle und aktuelle Hard- und Software wäre Tafel-Chefin Beate Werner aufgeschmissen. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Bammel vor Windows-Abschalte: So bekam die Reichenbacher Tafel ihr PC-Problem gelöst
Redakteur
Von Gerd Möckel
Die alten Tafel-Rechner sind für die Umstellung auf ein neues Betriebssystem nicht geeignet. Doch zum Glück gibt es in der Stadt ein Hilfe-Netzwerk.

Die Einstellung des Microsoft-Supports für Windows 10 im Oktober stellt viele Nutzer vor die Frage, ob ihre alte Technik für das neue Betriebssystem taugt. Die der Reichenbacher Tafel nicht, erzählt Tafelchefin Beate Werner nach einer kürzlich eingeholten Expertise. Doch ohne PC läuft in der sozialen Einrichtung nichts mehr.
