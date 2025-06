„Beat & Play“ in Reichenbach: Fest der Jugendkultur steigt im Dathe-Hain

Am Freitagnachmittag dreht sich im Wohngebiet West alles um Musik und Gemeinschaft. Der Heartbeat-Bus gastiert erstmals im Osten. Warum das eine Chance für Hip-Hop-Talente aus der Region ist.

Am Freitag, 6. Juni, verwandelt sich der Dathe-Hain im Wohngebiet West in Reichenbach in einen Ort der Begegnung, des Spiels und Begeisterung. Bei der zweiten Auflage von „Beat & Play“ lädt ein Jugend- und Familienevent 15 bis 19 Uhr in der Dammsteinsenke zu Musik, Mitmachaktionen und Gemeinschaft ein.