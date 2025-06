Bei Einbruch in Reichenbach Schaden von etwa 10.000 Euro hinterlassen

Die Beute der Täter fiel vergleichsweise gering aus. Wie die Einbrecher vorgingen.

Bei einem Einbruch in Reichenbach haben die Täter einen vergleichsweise großen Schaden hinterlassen. Die Beute, die sie machten, erschien dagegen gering. Darüber berichtete die Polizei am Donnerstag, 19. Juni. Die Täter sind in der Nacht am Nordhorner Platz in ein Haus eingedrungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, gegen 19.30 Uhr, und...