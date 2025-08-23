Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer

Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.

Bei einem Unfall in der Nähe von Neumark hat sich am Freitagnachmittag eine 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, war die Jugendliche gegen 14.45 Uhr mit ihrer Yamaha auf der Kreisstraße von Schönbach Richtung Neumark unterwegs. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Wegen...