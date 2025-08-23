Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Reichenbach
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Redakteur
Von Ronny Hager
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.

Bei einem Unfall in der Nähe von Neumark hat sich am Freitagnachmittag eine 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, war die Jugendliche gegen 14.45 Uhr mit ihrer Yamaha auf der Kreisstraße von Schönbach Richtung Neumark unterwegs. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Wegen...
