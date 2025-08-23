Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Beratungsteam kommt: „Digitale Engel“ helfen im Vogtland bei Fragen rund um Handy, Tablet, PC und Internet

Probleme mit dem Internet oder den Geräten? Die „Digitalen Engel“ können helfen.
Probleme mit dem Internet oder den Geräten? Die „Digitalen Engel“ können helfen. Bild: dpa/Symbolbild
Probleme mit dem Internet oder den Geräten? Die „Digitalen Engel" können helfen. Bild: dpa/Symbolbild
Probleme mit dem Internet oder den Geräten? Die „Digitalen Engel“ können helfen. Bild: dpa/Symbolbild
Reichenbach
Beratungsteam kommt: „Digitale Engel“ helfen im Vogtland bei Fragen rund um Handy, Tablet, PC und Internet
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein ehrenamtlich tätiges Team hat sich zur Aufgabe gemacht, da zu helfen, wo die Digitalisierung Probleme bereitet. Das Angebot ist kostenlos.

Am 3. September macht das mobile Beratungsteam „Digitale Engel“ zum dritten Mal Station im Vogtlandkreis. Von 10 bis 12 Uhr können sich interessierte Bürger, insbesondere ältere Menschen, vor dem Landratsamt am Plauener Postplatz kostenlos zu digitalen Themen beraten lassen. Bei Regen steht das ehrenamtliche Team denjenigen, die Fragen...
