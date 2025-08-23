Beratungsteam kommt: „Digitale Engel“ helfen im Vogtland bei Fragen rund um Handy, Tablet, PC und Internet

Reichenbach
Ein ehrenamtlich tätiges Team hat sich zur Aufgabe gemacht, da zu helfen, wo die Digitalisierung Probleme bereitet. Das Angebot ist kostenlos.
Am 3. September macht das mobile Beratungsteam „Digitale Engel“ zum dritten Mal Station im Vogtlandkreis. Von 10 bis 12 Uhr können sich interessierte Bürger, insbesondere ältere Menschen, vor dem Landratsamt am Plauener Postplatz kostenlos zu digitalen Themen beraten lassen. Bei Regen steht das ehrenamtliche Team denjenigen, die Fragen...
