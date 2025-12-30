Besuch bei Jägern der Nacht oder musikalische Genüsse: Wo man rund um den Jahreswechsel im Vogtland Spaß haben kann

Die Nacht der Eulen bei der Falknerei Hermann in Plauen ist eine Möglichkeit, gut ins neue Jahr zu starten. Neben einer Wanderung locken im Vogtland auch viele Konzerte. Wo überall die Post abgeht.

Orgelmusik zum Jahreswechsel: Am 31. Dezember erklingen festliche Klänge in der Peter-Paul-Kirche Reichenbach. Ab 22. Uhr wird dort Orgelmusik zum Jahreswechsel geboten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Orgelmusik zum Jahreswechsel: Am 31. Dezember erklingen festliche Klänge in der Peter-Paul-Kirche Reichenbach. Ab 22. Uhr wird dort Orgelmusik zum Jahreswechsel geboten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.