  • Besuch bei Jägern der Nacht oder musikalische Genüsse: Wo man rund um den Jahreswechsel im Vogtland Spaß haben kann

Regina Möller und Hannes Reinhold stehen grübelnd vor dem Ortsausgangsschild von Mylau: Wohin führt der Mylauer Weg?
2019 stand Spirit of Smoke bei Möbel Biller auf der Bühne.
Besuch bei Jägern der Nacht oder musikalische Genüsse: Wo man rund um den Jahreswechsel im Vogtland Spaß haben kann
Von Gunter Niehus
Die Nacht der Eulen bei der Falknerei Hermann in Plauen ist eine Möglichkeit, gut ins neue Jahr zu starten. Neben einer Wanderung locken im Vogtland auch viele Konzerte. Wo überall die Post abgeht.

Orgelmusik zum Jahreswechsel: Am 31. Dezember erklingen festliche Klänge in der Peter-Paul-Kirche Reichenbach. Ab 22. Uhr wird dort Orgelmusik zum Jahreswechsel geboten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.
