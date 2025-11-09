Betrunkener Autofahrer flieht im Vogtland vor Polizei

Reichenbach
Die Beamten wollten am späten Samstagabend einen 20-Jährigen in Lauschgrün kontrollieren. Doch der reagierte anders als erwartet.
Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend zunächst vor der Polizei geflüchtet und konnte erst später gestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den 20-Jährigen gegen 23.55 Uhr in Lauschgrün kontrollieren. Der Mann habe zunächst kurz gestoppt, setzte dann allerdings seine Fahrt mit überhöhter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.