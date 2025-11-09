Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei im Vogtland verfolgte einen Autofahrer, der sich einer Kontrolle entziehen wollte.
Die Polizei im Vogtland verfolgte einen Autofahrer, der sich einer Kontrolle entziehen wollte.
Reichenbach
Betrunkener Autofahrer flieht im Vogtland vor Polizei
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beamten wollten am späten Samstagabend einen 20-Jährigen in Lauschgrün kontrollieren. Doch der reagierte anders als erwartet.

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend zunächst vor der Polizei geflüchtet und konnte erst später gestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den 20-Jährigen gegen 23.55 Uhr in Lauschgrün kontrollieren. Der Mann habe zunächst kurz gestoppt, setzte dann allerdings seine Fahrt mit überhöhter...
