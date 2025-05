Tausende besuchen täglich den Louvre. Die Bilder-Ausstellung findet in der Passage unter der gläsernen Pyramide statt. Bild: JB Steps

Tausende besuchen täglich den Louvre. Die Bilder-Ausstellung findet in der Passage unter der gläsernen Pyramide statt. Bild: JB Steps

Reichenbach 08.05.2025

Bilder aus Sachsen unter dem Louvre: So setzt sich das Vogtland ab Mai in Paris in Szene

Von Petra Steps 0:00 Anhören